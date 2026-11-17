Мистериозното ново бизнес начинание на Бритни Спиърс най-сетне е разкрито.

Дългоочакваната линия бижута на поп звездата, BTiny, пусна нов сайт в петък, само няколко дни след като Page Six ексклузивно съобщи, че тя се готви да представи "строго секретен проект".

Източник, близък до Спиърс, потвърди пред Page Six, че колекцията бижута е именно тайното начинание, по което певицата е работила през последната година. Посетителите на BTinyJewels.com са посрещнати от съобщение, което загатва за важно предстоящо разкритие.

"Добре, значи... пазех една тайна", гласи съобщението. "Малка... или всъщност може би наистина МИНИАТЮРНА."

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Във вторник Page Six ексклузивно съобщи, че 44-годишната Спиърс дискретно се е подготвяла да разкрие значимо ново начинание, което е било нейна дългогодишна мечта.

"През последната година Бритни работи по строго секретен проект", заяви източник, близък до поп звездата. "Това е изключително личен проект, за който и Бритни, и нейните фенове копнеят от повече от 20 години."

Дир.бг