Десетки пътници пострадаха при сблъсък на два пътнически влака близо до централната железопътна гара в Прага тази сутрин, съобщиха чешките служби за спешна помощ, цитирани от ДПА.

Български гражданин, дългосрочно пребиваващ в Чехия, е сред пострадалите при железопътния инцидент в Прага, съобщиха за БТА от Министерството на външните работи (МВнР). Той е бил откаран в болница, където са му извършени прегледи, след което е изписан.

Посолството на България в Прага поддържа контакт с мъжа гражданин, който към момента е в добро здравословно състояние, без установени травми и наранявания, добавиха от МВнР.

Инцидентът е станал на мост над оживена улица в близост до гарата, съобщиха от пожарната служба. На място са изпратени полицейски екипи, пожарникари и екипи на спешна медицинска помощ.

Движението по ключовата железопътна линия през чешката столица бе спряно. Влаковете, пътуващи на дълги разстояния, бяха пренасочени към други гари, откъдето пътниците могат да продължат пътуването си с метрото.

Според първоначалната информация влаковете са се сблъскали с ниска скорост около 07:00 ч. сутринта местно време.

Засега не е ясно защо двата влака са се намирали на един и същи коловоз.

Министърът на транспорта на Чехия Иван Беднарик определи сблъсъка като много сериозен инцидент и заяви, че причините и обстоятелствата около него се разследват.

Очаква се разчистването на мястото на катастрофата да отнеме няколко часа.

Дир.бг