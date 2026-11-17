Юношеският национален отбор на България по футбол до 19 години изигра впечатляващ мач срещу връстниците си от Молдова на стадион "Берое" в Стара Загора.

Европейската квалификация от Група Б4 на Лига Б заврши при резултат 7:2 за отбора на Тодор Янчев след силно представяне в атака, но това не се оказа достатъчно за спечелване на групата.

След като в миналия кръг нашите направиха равенство 1:1 с Латвия, им трябваше по-добра голова разлика от балтийския съперник. За съжаление обаче Латвия в същото време разгроми аутсайдера Гибралтар с 12:1 на стадион "Хаджи Димитър" в Сливен.

Така Латвия спечели групата с голова разлика +13, което е с два гола по-добър актив от българския тим.

Българите бяха пълни господари на терена срещу Молдова и през двете полувремена. Поведоха с 2:0 след голова на Даниел Манолев и Никола Генчев до 20-ата минута. След това Никита Павленко върна един гол за гостите, но Ростислав Костенски и Анастасион Туфас покачиха до 4:1 преди почивката.

В 71-ата минута нападателят на Черноморец Костенски вкара още един гол за 5:1, а Мартин Пейчев 10 минути преди края покачи на 6:1. До края имаше време и за две дузпи - по една за двата отбора. Иван Жежу вкара тази за Молдова, а Калоян Божков оформи крайното 7:2 с гол за България.

За съжаление единствено първият отбор в групата продължава напред в квалификациите и това е Латвия.

Дир.бг