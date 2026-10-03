Англия изигра най-силния си мач под ръководството на Томас Тухел. "Трите лъва" бяха блестящи при гостуването са Хърватия в Лигата на нациите и спечелиха със 7:0 в Риека.

Това е най-тежката загуба в историята на хърватите. Британците доминираха от самото начало и вкараха четири попадения през първото полувреме. Това беше директен спор за второто място в групата, в която е световният шампион Испания.

Хари Кейн откри резултата в осмата минута. Джуд Белингам, който асистира за първия гол, се разписа в 21-ата минута. Към края на полувреме Антъни Гордън вкара, а Букайо Сака направи резултата 0:4. Кейн отбеляза втория си гол в мача в 53-ата минута. За него това бе попадение номер 89 за националния отбор. Сака също се разписа за втори път, като го направи в 68-ата минута. Влезлият като резерва Морган Роджърс отбеляза седмото попадение малко преди края.

Двубоят в Риека се игра пред около 6000 зрители. Домакините са наказани заради расистки скандирания и на стадиона бяха допуснати ученици заедно с възрастни придружители. На трибуните бяха и 100 английски фенове, които получиха специално разрешение.

Дир.бг