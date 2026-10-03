Ролята на президента е да обединява обществото около национални цели и да спре практиката правилата да важат за едни, а за други – не, заяви днес в препълнената зала на Младежкия дом в Шумен кандидатът за президент на България Андрей Гюров.

На предизборната среща бяха дошли над 300 граждани. Присъстваха кандидатът за вицепрезидент Георги Кандев и членове на инициативния им комитет.

Гюров отправи директно послание към присъстващите относно реалните възможности на държавния глава:

„Ако ви кажа, че президентът може да построи болница, нов път или да управлява бюджета и обществените поръчки – това не е така и бих ви излъгал. Всеки, който ви обещава това, ви лъже. Но президентът има един много силен инструмент – това е гласът, който му давате вие, българските граждани. Той може да го използва, за да фокусира общественото внимание там, където са проблемите.“



Гюров обърна внимание на бавещата се десетилетия магистрала „Хемус“, черната статистика на пътните инциденти, както и на демографската криза, която кара семействата да контактуват с децата и внуците си само през екраните на телефоните.

Според него е недопустимо бизнесът в региона да изпитва глад за кадри, докато младите хора продължават да търсят реализация навън.

Специален акцент в изложението бе поставен върху липсата на справедливост в правосъдието и институциите.

„Недопустимо е да имаме осъдени наркотрафиканти, които биват помилвани и се връщат да тровят децата ни, а в същото време министър да иска да ви глоби за бутилка ракия в хладилника. Искаме държава, която е предвидима и стабилна, където правилата важат както за най-слабия, така и за най-силния“, заяви Гюров.

Той припомни работата на екипа си по време на служебното правителство, когато чрез диалог с бизнеса, синдикатите и институциите е овладян скокът в цените на горивата и е създадена стабилност на пазара.

Кандидатът за вицепрезидент Георги Кандев също подчерта значението на екипната работа и доверието, като припомни съвместните им усилия в служебния кабинет, довели до видими резултати в МВР и Министерския съвет.

Втората част от срещата премина в активна дискусия с публиката.

На въпроси на шуменци и сънародници от чужбина относно здравеопазването, Гюров посочи, че системата има нужда от преосмисляне и ориентиране към реални резултати.

„В здравеопазването се плаща за клинични пътеки, а не за оздравяване, отбеляза той.

Запитан от гражданин относно достъпа до изборния процес, Андрей Гюров изрази твърда подкрепа за въвеждането на електронно гласуване: „Президент на всички български граждани означава подкрепа и за българите по целия свят. В 21 век, когато плащаме с карти и управляваме сметките си дигитално, електронното гласуване е задължително, за да може всеки да упражни правото си на глас.“

Образованието също зае значително място в разговора. Гюров заяви, че системата трябва да се ориентира към уменията, от които младите ще имат нужда в променящата се икономика – работа с информация, решаване на проблеми, работа в екип и дигитални умения.

От залата бяха поставени въпроси за разделението в обществото, електронното гласуване, образованието и подкрепата за младежи, които напускат социалните услуги след навършване на пълнолетие.

В края на срещата кандидатите за президент и вицепрезидент призоваха гражданите да бъдат активни, да разговарят със своите близки и съседи и да излязат да гласуват, защото бъдещето на страната се решава от общия избор на обществото.



Пресцентър на Инициативен комитет за издигане на кандидатурата на Андрей Гюров за президент и Георги Кандев за вицепрезидент.