Третият етап от веригата детски турнири по ускорен шах „Шахматни сезони“ „Шахматна есен“ събра в Шумен 71 състезатели.

В Шахматния дом в града ни се включиха деца от Шумен, Русе, Варна, Бургас, Силистра, Балчик, Попово, Крепча, Свети Влас, Слънчев бряг, Несебър.

В Турнир А играха състезателите във възрастовите категории до 8 и до 10 години, а в Турнир Б – до 13 и до 16 години.

След седем оспорвани кръга, изиграни по швейцарската система, бяха определени призьорите в четирите възрастови категории – до 8, до 10, до 13 и до 16 години.

До 8 години (U8): първа в е Яна Лозанова – „Пристис“ Русе, втори - Никола Симеонов – „Дунав“ Русе, третото място зае Джихан Вейнур от Шумен.

Победител при състезателите до 10 години (U10) е Павел Лозанов „Пристис“ Русе, след него се наредиха Петър Симеонов „Одесос“ Варна и Велизар Гърков от клуб „Варна“.

Иван Писев от Шумен спечели надпреварата при децата до 13 години (U13). Втори е Данаил Кузменков – Бургас:, трети - Лъчезар Николов от Балчик.

Във възрастовата група до 16 години (U16) призовата тройка е за шуменци. Победител е Нораир Шахбазян, след него се наредиха Живко Калоянов и Мерт Нежмединов.

Според регламента на турнира най-добре представилите се състезатели получиха медали и предметни награди, а всички участници бяха отличени с грамоти. Резултатите от „Шахматна есен“ носят точки за генералното класиране на „Шахматни сезони 2026“, като турнирът дава възможност на младите шахматисти да натрупат точки и към своя международен FIDE рейтинг по ускорен шах.

Последният, четвърти етап от веригата - „Шахматна зима“ ще се проведе на 29 ноември 2026 г.. След него ще бъдат определени и победителите в генералното класиране.

„Шахматни сезони“ се организира от СКШ „Шумен“.

ШУМ.БГ



