През нощта вятърът ще бъде от запад-северозапад, умерен; в Дунавската равнина и силен. Валежи ще има главно в Северна България и планините, като на отделни места ще са придружени с гръмотевици. Минималните температури ще са между 8° и 13°, в София - около 9°.

Утре вятърът отново ще се ориентира от юг-югозапад и след обяд ще се усилва. Облачността ще е променлива, след пладне предимно значителна. В западните райони след обяд ще превали. Повишението на температурите ще продължи и максималните ще бъдат между 17° и 22°, в София - около 21°.

Над планините облачността ще предимно значителна. След обяд в масивите в Западна България ще превали дъжд, над 2200 метра – сняг. Ще духа силен, след обяд и бурен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13°, на 2000 метра – около 6°.

НИМХ