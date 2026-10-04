Новак Джокович показа, че все още не бива да бъде отписван и записа една от най-значимите си и престижни победи от месеци насам.

Сърбинът победи Александър Зверев с 4:6, 6:4, 6:4 и така се класира за полуфиналите на АТР 500 турнира в Пекин.

Приказката на сърбина в китайската столица е наистина невероятна, защото до момента той има шест участия на този турнир и шест титли. С достигането си до полуфинал сега той увеличи серията си на 32 победи и нито едно поражение, а всичко това е просто невероятно.

В последните седмици Джокович бе в сериозна криза откъм резултати и отпадна още в първия кръг на двата турнира, в които участва от юли насам.

С изключение на силното му участие на Australian Open и "Уимбълдън", Ноле не постигаше кой знае какви резултат в останалите турнири, но сега успя да обърне най-добрия тенисист в момента.

Александър Зверев взе два Шлема през сезона и е №2 в световната ранглиста, но сякаш се спази традицията немският тенисист да изпитва огромни затруднения, когато види Новак Джокович срещу себе си, независимо от възрастта и физическото състояние на сърбина.

Дори в първия сет, в който Зверев проби рано и сервираше за спечелването му при 5:4, Ноле успя да достигне до два брейкбола, които обаче не реализира.

Сърбинът все пак взе втората част от мача с брейк за 6:4 и така заслужено прати мача в трети сет, който отново се реши в самия край.

В сет без пробиви, Зверев сервираше за 5:5, но подари първи мачбол на Джокович, който все пак бе отразен.

Две минути по-късно обаче Ноле отново си спечели мачбол и този път прошка нямаше - 6:4 в третия сет и полуфинал за сърбина в Пекин.

Така за място на седмия си финал в китайската столица той ще играе срещу Даниил Медведев, който по-рано днес победи Франсиско Серундоло със 7:6, 6:3.

Другият полуфинал противопоставя Алекс де Минор и Хуберт Хуркач.

Дир.бг