ЦСКА се класира за 1/16-финалите на Чалъндж къп след изключителна драма срещу украинския Епицентър Подоляни. "Червените" отстъпиха с 2:3 (20:25, 25:21, 26:28, 25:22, 13:15) в реванша от 1/32-финалите, но спечелиха решителния златен гейм с 16:14.

Ден по-рано възпитаниците на Александър Попов победиха с 3:1, а двата двубоя се проведоха в столичната зала "Христо Ботев".

Така в следващата фаза на турнира ще има български сблъсък, след като ЦСКА ще срещне Локомотив Авиа (Пловдив).

За разлика от първата среща, Николай Пенчев започна като титуляр на мястото на Ахмед Диа, партнирайки си със Захари Згуров. Украинците взеха първия гейм с 25:20, но ЦСКА отговори във втория. "Червените" поведоха с 12:8 след силна серия на сервис на Пенчев и две блокади. Епицентър изравни при 18:18, но българският тим спечели четири от последните пет разигравания, а ас на Тодор Костов оформи 25:21.

Третата част предложи нова драма. ЦСКА изоставаше с 21:23, но стигна до геймбол при 24:23. Украинците обаче измъкнаха гейма с 28:26 след блокада на Максим Дрозд. В четвъртата част "червените" наваксаха пасив от 18:20 и след силни изяви на Згуров и Костов изравниха за 2:2.

Епицентър спечели тайбрека с 15:13 и изпрати сблъсъка в златен гейм. Там украинците поведоха с 13:11, но две поредни блокади на 18-годишния Петър Господарски обърнаха резултата до 14:13 за ЦСКА. Домакините изравниха, но "червените" стигнаха до нов мачбол, а решаваща блокада донесе успеха с 16:14 и класирането напред.

Най-резултатен за ЦСКА беше Станислав Кулагин с 22 точки (21 успешни атаки и 1 блокада). Тодор Костов добави 16 точки, а Петър Господарски и Захари Згуров завършиха с по 14. Господарски се отличи с 8 успешни атаки, 3 блокади и 3 аса.

За Епицентър над всички беше Даниило Уривкин с 33 точки, а Олександър Наложний и Сергей Мищенко реализираха по 16.

Дир.бг