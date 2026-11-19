Две от най-влиятелните футболни федерации в света - тези на Англия и Германия, официално взеха страна в битката за ФИФА и тя е в подкрепа на президента на френската федерация Филип Диало.

Не е тайна, че УЕФА и нейните членки са най-яростните врагове на Джани Инфантино, но до момента европейските федерации не консолидираха подкрепата си около един кандидат, а очевидно след действията на Англия и Германия, този човек ще бъде именно Филип Диало.

И докато Германия само и единствено изрази подкрепа към французина, то в Англия нещата отиват по-далеч, защото футболната асоциация дори планира съдебни действия, с които да стопира кандидатурата на Джани Инфантино.

Според английската федерация Инфантино надвишава позволените три мандата начело на ФИФА, макар официално неговите мандати, в които е избран да поста да са два, а първият му период да не попада в тази графа, защото той наследи отстранения Сеп Блатер.

Футболната асоциация на Англия обаче ще използва този довод, че Джани Инфантино е бил начело на ФИФА в три различни мандата и няма право да се кандидатира отново.

Любопитното е, че според самите медии на Острова от федерацията са наясно, че претенциите им едва ли ще бъдат уважени от съда, но те са готови на всичко, за да разклатят кандидатурата на Джани Инфантино, който продължава да е фаворит заради подкрепата на огромен брой държави и от най-големите континента Африка и Азия.

Дир.бг