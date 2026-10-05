Сенаторът Флавио Болсонаро и настоящият президент на Бразилия Луиз Инасио Лула да Силва ще се изправят един срещу друг на втория тур на президентските избори на 25 октомври, след като нито един от двамата не успя да премине границата от 50% на първия тур.

При почти напълно преброени бюлетини Болсонаро получава около 47% от гласовете, а Лула - около 45%. Висшият избирателен съд на Бразилия потвърди, че резултатът налага провеждането на балотаж.

Болсонаро изпревари прогнозите

Резултатът на 45-годишния Флавио Болсонаро се оказа по-силен от очакванията преди изборите.

Последните социологически проучвания поставяха Лула пред Болсонаро. Проучване на Datafolha от 1 октомври например показваше 48% подкрепа за настоящия президент срещу 45% за съперника му при евентуален балотаж.

Резултатите от първия тур обаче обърнаха тази подредба - Болсонаро завърши пред Лула с над 56 млн. гласа срещу около 53,7 млн. за настоящия президент.

Бразилия избираше не само президент

На 4 октомври близо 159 млн. бразилци имаха право да участват в изборите. Освен президент те избираха губернатори, сенатори, федерални депутати и представители в местните законодателни органи.

Вотът премина без съобщения за значителни нарушения, като основните теми в предизборната кампания бяха разходите за живот, корупцията и престъпността.

Решението остава за 25 октомври

Флавио Болсонаро е син на бившия бразилски президент Жаир Болсонаро и кандидат на Либералната партия. Лула да Силва, който е на 80 години, се бори за четвърти непоследователен президентски мандат.

След като никой не успя да спечели абсолютно мнозинство на първия тур, двамата ще се срещнат отново на 25 октомври.

Тогава бразилските избиратели ще определят кой ще оглави най-голямата държава и най-голямата икономика в Латинска Америка през следващия президентски мандат.

Dnes.bg