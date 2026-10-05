С музика, танци и много младежка енергия съставите към Общински младежки дом дават начало на новия творчески сезон. На старта на сезона те ще представят концерт, който ще се състои на 6 октомври от 18.00 часа.

На сцената ще излязат талантите на различните формации, които творят в залите на Младежкия дом: Клуб по спортни танци „Фея Денс“, с ръководител Радослав Козарев, танцовите формации “Emotion” с хореограф Маргарита Атанасова и „WоW” с хореограф Жулиета Иванова, Театрална работилница „Слънчеви усмивки“, с художествен ръководител Мая Кулева, Вокално студио „Соло“, с вокален педагог Жарина Танева, възпитаници на музикална школа „Китара и барабани“, с ръководител Георги Георгиев.

Част от проявата е и специално подготвена изложба от студентски плакати, посветени на темата „Fake News“ , на която Общински младежки дом – Шумен ще бъде домакин. Чрез средствата на визуалното изкуство младите автори представят своя поглед към проблема с фалшивите новини, дезинформацията и необходимостта от критично отношение към информацията в съвременната медийна среда.

Експозицията беше представена за първи път през януари 2026 г. в Ректората на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ и е част от инициативата „3D – дигитализация, дезинформация, демокрация“ на Българското училище за политика „Димитър Паница“, реализирана в партньорство с Фондация „Образователни хоризонти“ – Шумен.

Входът за събитията е свободен.

ШУМ.БГ