Много силно представяне записаха шуменските каратисти на Международния турнир WHITE SAMURAI по карате шинкиокушин. Надпреварата се проведе в гр. Ceadir-Lunga Молдова и бе за деца, кадети и кадетки, юноши и девойки.
За успеха съобщи сенсей Даниел Димитров.
Състезателите на СК „Киокушин“ спечелиха 18 медала, от които 10 златни, 3 сребърни и 5 бронзови.
Златни медалисти станаха:
- Методи Василев при момчета, родени 2016-2017 г. в кат. до 37 кг
- 2. Атила Атъф при момчета 2014-2013 г.в кат. до 55 кг
- 3.Ефе Велиев при момчета 2012-2011 г. в кат. до 60 кг
- 4.Емилия Василева при момичета 2012-2011 г.в кат. до 60 кг
- 5.Николета Велева при момичета 2013-2012 г. в кат. до 55 кг
- 6.Стилиян Велинов при момчета 2012-2011 г. в кат. до 70 кг
- 7.Алтан Еюб при кадети в кат.+70 кг
- 8.Даная Велинова при кадетки в кат. до 55 кг
- 9.Ивайло Иванов при юношите в кат. до +70 кг
- 10.Иванина Иванова при девойки в кат. до 60 кг
Сребърни медалисти са:
- 1.Калоян Иванов при момчета 2018-2017г. в кат. до 32 кг
- 2.Никол Стоева при момичета 2015-2014г. в кат. + 50 кг
- 3.Атеш Фикрет при момчета 2016-2015 г. в кат. до 50 кг
С бронзови медали се окичиха:
- 1.Преслава Вичева при момичета 2015-2014 г. в кат. до 50 кг
- 2.Камен Вичев при момчета 2014-2013 г. в кат. до 50 кг
- 3.Георги Иванов при момчета 2013-2012 г. в кат. до 45 кг
- 4.Виктория Стоянова при момичета 2016-2015 г. в кат. до 32 кг
- 5.Владимир Радев при момчета 2018-2017 г. в кат. до 29 кг
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
Браво на децата и треньора!
Анонимен
Много хубаво, че децата се занимават с някаква физическа активност, но и това не е олимпийски спорт.
Затова медалите ги раздават като бонбони.