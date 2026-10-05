Много силно представяне записаха шуменските каратисти на Международния турнир WHITE SAMURAI по карате шинкиокушин. Надпреварата се проведе в гр. Ceadir-Lunga Молдова и бе за деца, кадети и кадетки, юноши и девойки.

За успеха съобщи сенсей Даниел Димитров.

Състезателите на СК „Киокушин“ спечелиха 18 медала, от които 10 златни, 3 сребърни и 5 бронзови.

Златни медалисти станаха:

Методи Василев при момчета, родени 2016-2017 г. в кат. до 37 кг

2. Атила Атъф при момчета 2014-2013 г.в кат. до 55 кг

3.Ефе Велиев при момчета 2012-2011 г. в кат. до 60 кг

4.Емилия Василева при момичета 2012-2011 г.в кат. до 60 кг

5.Николета Велева при момичета 2013-2012 г. в кат. до 55 кг

6.Стилиян Велинов при момчета 2012-2011 г. в кат. до 70 кг

7.Алтан Еюб при кадети в кат.+70 кг

8.Даная Велинова при кадетки в кат. до 55 кг

9.Ивайло Иванов при юношите в кат. до +70 кг

10.Иванина Иванова при девойки в кат. до 60 кг

Сребърни медалисти са:

1.Калоян Иванов при момчета 2018-2017г. в кат. до 32 кг

2.Никол Стоева при момичета 2015-2014г. в кат. + 50 кг

3.Атеш Фикрет при момчета 2016-2015 г. в кат. до 50 кг

С бронзови медали се окичиха:

1.Преслава Вичева при момичета 2015-2014 г. в кат. до 50 кг

2.Камен Вичев при момчета 2014-2013 г. в кат. до 50 кг

3.Георги Иванов при момчета 2013-2012 г. в кат. до 45 кг

4.Виктория Стоянова при момичета 2016-2015 г. в кат. до 32 кг

5.Владимир Радев при момчета 2018-2017 г. в кат. до 29 кг

ШУМ.БГ