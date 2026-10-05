Цените на петрола се понижиха в азиатската търговия днес, след като износът на суров петрол от Близкия изток надхвърли предвоенните равнища в четири от седемте дни на последната седмица на септември. Това показват предварителни данни на компанията за проследяване на корабоплаването „Кеплер“ (Kpler), цитирани от Ройтерс и Франс прес. Възстановяването на доставките продължава въпреки атаките срещу плавателни съдове в района на Ормузкия проток.

Към 09:15 часа българско време фючърсите на сорта Брент поевтиняха с 0,73 на сто до 101,50 долара за барел. Котировките на американския лек суров петрол се понижиха с 1,22 на сто до 89,89 долара за барел.

Износът на суров петрол от региона е надхвърлил предвоенните равнища на 24 септември и в периода 27–29 септември, достигайки между 19,5 млн. и 22,5 млн. барела дневно. За сравнение, средният износ от март 2025 г. до февруари 2026 г., преди началото на войната между САЩ, Израел и Иран, е бил около 18 млн. барела дневно.

Към 1 октомври седемдневната средна стойност на износа е достигнала 18,5 млн. барела дневно. Данните обхващат превози през Ормузкия проток и Червено море, износ от терминали и прехвърляне на товари от кораб на кораб в Оманския залив.

Общият износ на суров петрол, петролни продукти, химикали и други течни продукти, различни от природен газ, е възлизал средно на 22,4 млн. барела дневно през седемте дни до 30 септември. През септември броят на товарите с втечнен природен газ, напускащи Ормузкия проток, също е достигнал най-високото си месечно равнище от февруари насам.

Статистиката не включва кораби, които може да са преминали през протока с изключени транспондери на автоматичната система за идентификация (AIS), за да избегнат засичане.

Преди началото на войната на 28 февруари през Ормузкия проток обикновено са преминавали около 125 големи търговски кораба дневно, включително петролни танкери, кораби за насипни товари и контейнеровози. През него са преминавали около 20 на сто от световните дневни доставки на суров петрол и втечнен природен газ.

Атаки срещу танкери

Атаките срещу танкери в района обаче продължават. В доклад, публикуван в събота, компанията за морска сигурност „Марискс“ (Marisks) съобщава за най-малко седем инцидента.

Според компанията големият петролен танкер „Казима III“ (Kazimah III) вероятно е бил поразен от неизвестен снаряд на 1 октомври, докато е преминавал през протока. На борда е избухнал пожар.

„Всички членове на екипажа са били в безопасност и впоследствие са били евакуирани от кораба“, посочи „Марискс“.

По данни на „Кеплер“ танкерът за последно е бил засечен на 17 септември, когато е разтоварвал 2 млн. барела кувейтски петрол в пристанището Рас Марказ на брега на Оман. Собственикът му, „Кувейт Ойл Танкер Къмпани“ (Kuwait Oil Tanker Company), не е отговорил незабавно на запитване на Ройтерс, изпратено извън работно време.

Британската служба за морски търговски операции (UKMTO) съобщава за най-малко една атака дневно в Ормузкия проток или Аденския залив от 2 октомври.

Според „Марискс“ търговските кораби, преминаващи през Ормузкия проток, са изправени пред „засилена и все по-непредвидима кинетична заплаха“ на фона на рязкото увеличаване на корабния трафик.

„Настоящите разузнавателни данни сочат, че последните инциденти невинаги представляват преднамерено насочване към конкретни търговски кораби“, пише в доклада.

Наличната информация допуска възможността иранските сили да изстрелват ракети към предварително определени зони, а оръжията да се насочват към засечените там радарни сигнали. Според оценката на компанията самото присъствие на кораб в такава зона в съответния момент може да бъде основният риск за него.

Самото присъствие на кораб в зоната за поразяване в съответния момент може да представлява основният риск за него, допълва компанията.

Алтернативни маршрути

Наред с възстановяването на петролните потоци през Ормузкия проток се използват и алтернативни маршрути за износ.

Саудитска Арабия се възползва от възобновената работа на петролопровода „Изток-Запад“, който свързва основните находища в източната част на страната с терминала Янбу на Червено море. Съоръжението беше спряно на 11 септември след удари, извършени от територията на Ирак.

Обединените арабски емирства също разполагат с алтернативен маршрут чрез петролопровод до терминала Фуджейра, разположен извън Ормузкия проток.

БТА