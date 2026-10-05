Ще бъде чудо България да се класира за Евро 2028 по футбол, ако се вярва на компютърните изчисления на програмата за симулации Football Meets Data, базирани на временното класиране в Лигата на нациите и актуалните коефициенти на отборите в Европа.

Вече няма почти никакво съмнение, че ще сме в четвърта урна за жребия на 6 декември в Белфаст, като същата програма изчисли и шансовете ни да не сме там, а в по-горната трета урна, равни на около 3 процента.

Форматът за квалификациите предвижда 54 национални отбора да бъдат разпределени в 12 групи. Директно се класират победителите в тях, както и осемте най-добри втори отбора. Така ще имаме 20 от 24-те финалисти.

Две места са резервирани за най-високо класираните сред домакините Англия, Шотландия, Уелс и Република Ирландия, ако те не успеят да си осигурят квота по друг начин.

В зависимост от представянето на домакините в квалификациите, останалите между две и четири квоти ще бъдат разпределени чрез плейофи.

Изобщо - ситото е много дребно, а нашето участие в четвърта урна с три доста силни отбора над нас в групата, както и вече почти сигурно изпуснатото първо място в карето ни в Лига на нациите, прави задачата свръхсложна.

Според изчисленията на Football Meets Data - използвани и от УЕФА за разбивки и коефициенти, България има точно 2% шанс за класиране на европейското. Такива са очакванията и за Фарьорските острови, както и за Казахстан.

Зад нас с 1 процент шансове са Азербайджан, Кипър, Малта и Армения, а под единия процент остават Молдова, Литва, Латвия, Гибралтар, Сан Марино, Лихтенщайн ...

За сравнение Люксембург и Естония, с които играхме наскоро в Лига на нациите, са пред нас с 3% шанс. Беларус има 9 процента, а Северна Македония - 13.

Неприятна ситуация и по този показател, но доста адекватна на това, което виждаме като резултати и коефициент на страната ни, която вече е на път да падне под най-ниската си позиция в историята, в ранглистата на ФИФА.

Никога не сме били под 96-о място в класацията, а сега сме 91-ви.

Dir.bg