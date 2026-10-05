17-годишен българин е сред двамата непълнолетни, привлечени като обвиняеми за тежкото нападение над полицейски командир в Белфор, Франция. Младежът е ученик в гимназия "Гюстав-Курбе" и е признал пред разследващите, че е нанесъл два ритника в главата на падналия полицай, предаде БГНЕС.

Инцидентът е станал на 2 октомври по време на протест и блокада на училища. Полицейският командир, който е бил в цивилни дрехи, е опитал да задържи младеж край поток, но е бил нападнат от група и повален на земята.

По данни на прокурора на Белфор основният заподозрян е 17-годишен български гражданин, ученик в гимназията и без предишни криминални прояви. По време на разпита той е признал, че е нанесъл два ритника в главата на полицая, преди да избяга.

При нападението полицаят е получил травми, хематоми и силен психологически шок. Според френските власти му е определена временна нетрудоспособност от осем дни. Разследването сочи, че най-малко още двама души са участвали в побоя.

Първоначално разследването е започнало за опит за убийство.

След извършените проверки обаче прокуратурата е преценила, че няма достатъчно доказателства за умисъл за убийство. Двамата непълнолетни са привлечени като обвиняеми за утежнено насилие срещу полицейски служител, престъпление, което според прокуратурата може да доведе до наказание до 10 години затвор.

Прокуратурата е поискала 17-годишният български гражданин да бъде поставен под стража, като се позовава на тежестта на обвиненията. Вторият обвиняем е на 15 години и половина и също е ученик в гимназията "Гюстав-Курбе".

Междувременно адвокатът на българския младеж е заявил намерение да подаде жалба за опит за убийство срещу полицейския командир. Защитата твърди, че при задържането му край потока полицаят е държал главата му под водата. Прокурорът категорично отхвърля тази версия и заявява, че служителят "в нито един момент" не е опитвал да го удави.

Според прокуратурата водата на мястото е била изключително плитка, като най-дълбокият участък е бил около 19 сантиметра. Френските власти продължават да издирват и други участници в нападението. На разпространени видеозаписи се вижда как полицаят получава множество удари, докато е на земята.

Днес.бг