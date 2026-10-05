Пожар е избухнал в двора на цех за ядки във Велики Преслав. Нанесени са материални щети, съобщиха от пресцентъра на полицията в Шумен.

Сигналът за пожара е подаден в 16:56 часа на 3 октомври. На място са изпратени екипи на РС ПБЗН – Велики Преслав, а по-късно и четири екипа от Шумен.

Огънят е обхванал два карго контейнера и пространството между тях. Унищожени са 24 фасадни термопанела, 28 палета с кашони, четири палета с ядки, 13 палета с опаковъчно фолио, палет с опаковани ядки, осем празни палета за олио, преса за отпадъчни опаковъчни материали и газов мотокар.

В гасенето на пожара са участвали 17 огнеборци с осем противопожарни автомобила. Използвани са 115 тона вода и 550 литра пяна. Спасени са три сгради.

Причината за пожара се изяснява. Предполага се, че огънят е тръгнал заради техническа неизправност в пресата. Няма данни за умисъл.

По случая е образувано досъдебно производство.

ШУМ.БГ