Трима водачи са установени в Шуменска област да шофират след употреба на алкохол с концентрация над 1,2 промила, съобщиха от пресцентъра на полицията.

Минути преди 21,00 часа в петък на ул. “Възраждане“ във Върбица за проверка бил спрян водач на лек автомобил Опел Астра с шуменска регистрация. Зад волана бил 49-годишен местен жител. Тестът с дрегер показал 2,40 промила алкохол в издишания въздух. Водачът отказал да даде кръвна проба за анализ и бил задържан за срок до 24 часа, а автомобилът иззет и приобщен като веществено доказателство.

В събота, 3 октомври, в 21,55 часа на ул. “Хан Крум“ в Нови пазар полицейски екип спрял Фолксваген Шаран с шуменска регистрация. Автомобилът бил управляван от 43-годишен мъж от Нови пазар. Водачът бил във видимо нетрезво състояние и бил тестван за шофиране след употреба на алкохол. Апаратът показал 3,09 промила. Мъжът бил задържан в полицейското управление в Нови пазар. Автомобилът не бил иззет, тъй като е собственост на 34-годишна жена.

Малко преди 2,00 часа на 4 октомври в дежурната част на областната дирекция постъпил сигнал за водач на лек автомобил, който преминал през село Илия Блъсково с висока скорост и малко след това се чул удар.

На място незабавно е насочен екип на сектор „Пътна полиция“. Станало ясно, че водач на лек автомобил Мазда с шуменска регистрация загубил контрол над управлението и се блъснал в ел. стълб. Зад волана бил 39-годишен от селото. В хода на проверката било изяснено, че е неправоспособен, а тестът с дрегер показал 2,70 промила алкохол в издишания въздух. Пияният бил отведен за срок до 24 часа в полицейското управление в Шумен.

По трите случая са образувани досъдебни производства, уточниха от полицията.

ШУМ.БГ