Полицията задържа след преследване по улиците на Шумен 36-годишен водач, който никога не е притежавал шофьорска книжка. Гонката станала вчера по обед, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР.

В 12,30 часа екип на пътна полиция към областната дирекция в Шумен подал сигнал със стоп палка на ул. “Станционна“ на водач на лек автомобил Пежо с варненска регистрация.

Колата ускорила движението си, а полицаите я последвали. Мъжът зад волана не спрял на два знака „Стоп“, по бул. „Симеон Велики“ отнел предимството на няколко коли и създал предпоставки за инцидент. Опитал да избяга, като завил отново по улица „Станционна“, но бил застигнат и спрян на паркинга на „Холидей парк“.

Пътните полицаи установили, че автомобилът е собственост на 30-годишна жена, а зад волана е бил 36-годишен неправоспособен от село Есеница, община Вълчи дол.

Мъжът никога не е притежавал свидетелство за управление и бил в срок на принудителна административна мярка.

Задържан бил за срок до 24 часа в РУ-Шумен, като образуваното досъдебно производство е предадено на прокуратурата.

ШУМ.БГ