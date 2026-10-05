Бившата спринтьорка и настояща тв водеща Карин Околие се сгоди за капитана на българския национален отбор по волейбол Алекс Грозданов.

"Рано или късно намираш своя човек... или той те намира. Но няма по-голяма радост от това да се дочакате, да се осмелите да си се посветите", написа в профила си в инстаграм Карин Околие към серия от снимки, на които са двамата с Алекс Грозданов. Разбира се, по-наблюдателните фенове на бившата спортистка веднага забелязаха красивия диамантен пръстен, който блести на ръката ѝ.

Връзката на Карин Околие и Алекс Грозданов е от началото на лятото. За близостта помежду им те подсказаха първо с общи снимки в Инстаграм, но отказваха да коментират отношенията си.

Малко по-късно Околие потвърди, че двамата са заедно, но без да дава подробности как са се запознали и кога е пламнала любовта помежду им.

След като посвещава 16 години от живота си, Карин се оттегли от професионалния спорт и вече се изявява като водеща на подкаст. За разлика от нея Алекс е в пика на кариерата си и заедно със съотборниците си в националния отбор по волейбол и в полския тим "Богданка ЛУК Люблин" гони високи спортни постижения.

Дир.бг