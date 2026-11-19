Среща на "трима губещи". Така жителите на украинската столица, подложена в днес на особено интензивни руски атаки с дронове, определят срещата между Доналд Тръмп, Владимир Путин и Си Дзинпин в Китай, на която беше обсъдена войната в Украйна, без украински представители да участват в този разговор.

"Като се има предвид, че Тръмп е съюзник на Путин и не е на страната на Украйна, не мисля, че от тази среща ще произлезе нещо конструктивно", заявява 49-годишният ветеран Олег Обуховски, с когото АФП разговаря недалеч от площад "Независимост" в Киев.

Доналд Тръмп, Владимир Путин и Си Дзинпин "всички вършат лоши неща", категоричен е от своя страна 68-годишният Генадий Беструхин, който определя срещата на върха в Китай като среща на "трима губещи".

Американският, руският и китайският лидер подчертаха "историческия" характер на разговора си, продължил около час и 20 минути в днес в Шънджън. В края му те приеха "декларация за мир", в която заявиха международните си амбиции и отправиха критики към многостранните институции.

Междувременно в Киев сирените, предупреждаващи населението за руски атаки с дронове, звучаха почти непрекъснато още от сутринта.

Журналисти на АФП неколкократно чуха следобед експлозии в резултат на задействаната противовъздушната отбрана над центъра на града.

Руските атаки с дронове са причинили смъртта на един човек и са ранили четирима. Те са предизвикали и пожар в жилищна сграда в квартал "Подил". Следобед отломки са предизвикали пожар и на улица в квартал "Оболон", съобщи кметът на Киев Виталий Кличко.

"Русия тероризира Киев с дронове през целия ден. Продължават атаките в жилищните квартали на столицата", заяви полицията в съобщение, придружено от снимки на разрушени сгради и пожарникари, които се опитват да потушат пламъците.

28-годишната Алина, която работи като психолог, не следи новините от три седмици. "Така е много по-лесно (...) В такова състояние съм, че е по-добре дори да не знам" за тристранната среща в Китай, споделя тя.

Според Олег Обуховски нито Доналд Тръмп, нито Владимир Путин, нито Си Дзинпин действително са в състояние да решават съдбата на света.

"Първо, погледнете ситуацията на Путин: той очакваше да превземе Киев за три дни, а ето че вече сме в петата година от войната (в Украйна – бел. ред.). Тръмп трябва да се занимава с Иран. Си е съсредоточен върху Тайван. Какво биха могли да решат те? Няма никакъв смисъл", добавя той.

Руското нахлуване в Украйна, започнало през февруари 2022 г., се превърна в най-смъртоносния конфликт в Европа след Втората световна война.

Дипломатическите усилия с посредничеството на САЩ, подновени миналата седмица след 8-месечно прекъсване, засега не са довели до никакъв конкретен резултат за прекратяване на войната.

Превод от френски: Габриела Големанска, БТА

Дир.бг