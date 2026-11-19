Най-добрият български баскетболист Александър Везенков отправи призив към феновете преди домакинството на националния тим за мъже срещу Дания на 26 ноември.

Асът на Олимпиакос ще играе в сряда вечер за своя клубен отбор в Атина срещу Апоел Тел Авив в Евролигата, а след това ще пътува посред нощ за България със специален полет, осигурен от Българската федерация. И ще е на линия за двубоя на националите по-малко от 24 часа по-късно.

Срещата Олимпиакос - Апоел започва в 21:15 ч наше време на 25 ноември, ще завърши малко преди 00:00 часа, което означава, че няма как Везенков да излети към София преди 01-02 ч след полунощ. И в ранните часове на 26 ноември суперзвездата и MVP на европейския баскетбол вече ще е в столицата и ще опита да отпочине и възстанови сили за срещата същата вечер.

Мачът с датчаните е в 19:00 ч в четвъртък.

"За мен няма по-голяма чест и по-голяма гордост от това да играя за България. Винаги съм го правел с цялото си сърце и с всички сили и възможности, които имам. Понякога е било достатъчно да побеждаваме, друг път - не.

Истината е, че каквото и да направя, аз не бих могъл да успея сам. Успявам, защото имам до себе си своите съотборници в националния отбор, защото имам и подкрепата на треньорите, на целия ни щаб, но не на последно място - подкрепата и обичта на хората", коментира Везенков, цитиран от сайта на Българската федерация по баскетбол.

Неговото послание и огромното усилие да пътува до София идва в момент, в който представителният тим на България ще се завърне след 12-годишно прекъсване в столицата за официален мач.

"Не съм играл в София цяла вечност. Последният път, когато това се случи, бях на 19 години. Сега се вълнувам много от това, което предстои, но искам наистина с цялата си душа да подарим един невероятен ден на всички българи.

Мечтая да видя пълна зала, мечтая да видя щастливи хора в трибуните, горди хора, които да дойдат на мача на 26 ноември, за да преживеят заедно с нас този момент. Аз ще бъда на 26 ноември в залата в София и ще очаквам всеки, който истински обича България и истински обича баскетбола да дойде, за да бъдем заедно", добави най-полезният баскетболист в Евролигата .

Билети за срещата могат да бъдат закупени чрез платформата Eventim.bg.

Дир.бг