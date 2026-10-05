Нермин Идриз и Атанас Петков, възпитаници на ППМГ "Нанчо Попович" в Шумен, са стипендианти на Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT) към Софийския университет.

Двамата шуменци са сред 15-те млади български таланти в математиката, информатиката, изкуствения интелект и природните науки, които избират да продължат обучението си в България с подкрепата на програмата EXPLORER на INSAIT към Софийския университет, съобщиха от Министерството на образованието и науката.

Днес стипендиантите бяха представени на церемония в Министерския съвет.

EXPLORER е четиригодишна програма за развитие на млади таланти в областта на информатиката и изкуствения интелект, създадена от INSAIT съвместно с Факултета по математика и информатика на Софийския университет и с подкрепата на технологичния бизнес. Стипендиантите се обучават в бакалавърската програма по „Информатика“ във ФМИ, а паралелно с това участват в научноизследователски проекти в INSAIT.

Всеки от избраните студенти ще получава месечна стипендия от малко над 1000 евро. Тя им дава възможност да се концентрират върху обучението и научноизследователската си работа, без да се налага да работят, за да се издържат по време на следването си. Така младите таланти могат още от първите години в университета да съчетават фундаменталната подготовка с научни и технологични проекти и да развиват пълния си потенциал като бъдещи изследователи и създатели на нови технологии.

На церемонията по представяне на младите учени в Министерския съвет присъстваха министър-председателят Румен Радев, министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев, ректорът на СУ „Св. Климент Охридски“ проф. Елиза Стефанова, деканът на Факултета по математика и информатика проф. Мая Стоянова, проф. Мартин Вечев – основател и научен директор на INSAIT, инж. Борислав Петров – изпълнителен директор на института и др.

На събитието бяха още директори на училищата, от които идват новите стипендианти, техни родители и партньори на програмата.

ШУМ.БГ