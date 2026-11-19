Столичната полиция се самосезира след публикувани клипове на група момчета, част от тях непълнолетни, за блудство и сексуални гаври с 15-годишно момиче. Шокиращото съдържание е разпространявано в чат приложение, както и в социални мрежи като "Тик Ток".

След посещение на детска дискотека в София в началото на месеца група от десетина момчета и две момичета се събрали на домашно парти в апартамент в столичен квартал. Там една от девойките станала жертва на сексуално посегателство.

Близки до участниците разказаха пред bTV, че на събирането е имало алкохол, а по думите им е възможно да са били употребени и наркотици. Според техните твърдения момичето е било в нетрезво състояние още след дискотеката.

От разпространените записи се вижда, че с момичето е било извършено тежко посегателство, а участниците не са показали разкаяние за случилото се, разказват запознати със случая.

По данни на полицията събирането е продължило в жилище, където е имало значително количество алкохол. Към момента няма данни за употреба на наркотични вещества, посочи главен инспектор Стефан Попов, началник на сектор "Детска престъпност и криминален контингент" в СДВР. По предварителна информация на адреса вероятно е имало пълнолетни лица, но не и родители.

Столичната полиция се е самосезирала, след като видеоклиповете са достигнали до служителите на реда. Участниците са установени и разпитани заедно с родителите им.

"Това са компания, има сред тях непълнолетни, коитo извършват блудствени действия с непълнолетно момиче. Всички хора от клипа са установени. Момичето е установено, разпитано е, осигурили сме й психолог, така че работим, но идеята е това дете да не навлизаме и да не го виктимизираме допълнително. Най-вероятно това е целта - да се пусне в социалните мрежи и да се придобие, както и друг път се е случвало, да се придобие популярност сред хората, които са го публикували", каза пред БНТ гл. инсп. Попов.

Материалите са докладвани на прокуратурата и по случая е образувано досъдебно производство.

Предстои да бъдат назначени експертизи, които да установят състоянието на момичето по време на посегателството. За случая е уведомена и Държавната агенция за закрила на детето.

Дир.бг