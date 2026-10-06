Двама души от екипажа на единия кораб, който бе ударен от дрон в изключителната икономическа зона на България в Черно море, са по-тежко пострадали. Единият от тях е с термична травма - той е сериозно обгорял, а другият - с травма на главата, съобщиха БНТ и БНР. Има и по-леко пострадали.

В момента към Бяла пътува линейка от Военноморската болница във Варна.

Инцидентът е станал около 3 часа тази сутрин. Първият сигнал е подаден от авариен буй. Мащабна спасителна операция се провежда източно от нос Свети Атанас и град Бяла.

Двата търговски кораба бяха атакувани от дронове в Черно море в изключителната икономическа зона на България на 80 морски мили от град Бяла. Единият от тях - ALFA WATAN, е претърпял критични структурни повреди и е потънал източно от българските брегове. Няма намерени моряци от екипажа.

На борда на другия кораб - кораб ABLE (IMO: 9001136), е избухнал сериозен пожар вследствие на удара. Целият 18-членен екипаж е бил принуден да напусне плавателния съд и е успешно евакуиран. Всички моряци са приети на борда на българския ферибот DIOSCURIA. В последствие са качени на катер на ВМС и кораб на Гранична полиция. Моряците пътуват към Варна, очаква се да пристигнат след 12 часа.

ALFA WATAN плава под флага на Того, ABLE - под флага на Палау.

Министър-председателят Румен Радев свика среща с представители на институциите във връзка с поразените от дронове два кораба. Президентът Илияна Йотова промени програмата си, като се отмени посещението ѝ във Велико Търново.

Изяснява се чии са дроновете, атакували корабите.

Дир.бг