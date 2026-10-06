Двама души от екипажа на единия кораб, който бе ударен от дрон в изключителната икономическа зона на България в Черно море, са по-тежко пострадали. Единият от тях е с термична травма - той е сериозно обгорял, а другият - с травма на главата, съобщиха БНТ и БНР. Има и по-леко пострадали.
В момента към Бяла пътува линейка от Военноморската болница във Варна.
Инцидентът е станал около 3 часа тази сутрин. Първият сигнал е подаден от авариен буй. Мащабна спасителна операция се провежда източно от нос Свети Атанас и град Бяла.
Двата търговски кораба бяха атакувани от дронове в Черно море в изключителната икономическа зона на България на 80 морски мили от град Бяла. Единият от тях - ALFA WATAN, е претърпял критични структурни повреди и е потънал източно от българските брегове. Няма намерени моряци от екипажа.
На борда на другия кораб - кораб ABLE (IMO: 9001136), е избухнал сериозен пожар вследствие на удара. Целият 18-членен екипаж е бил принуден да напусне плавателния съд и е успешно евакуиран. Всички моряци са приети на борда на българския ферибот DIOSCURIA. В последствие са качени на катер на ВМС и кораб на Гранична полиция. Моряците пътуват към Варна, очаква се да пристигнат след 12 часа.
ALFA WATAN плава под флага на Того, ABLE - под флага на Палау.
Министър-председателят Румен Радев свика среща с представители на институциите във връзка с поразените от дронове два кораба. Президентът Илияна Йотова промени програмата си, като се отмени посещението ѝ във Велико Търново.
Изяснява се чии са дроновете, атакували корабите.
Дир.бг
Коментари
Mind ill
Дроновете са руски, кви да са.
Сега отговорните институции се почесват по главата дали да поръсят захар в Черно море срещу уроки.
Другия вариант е Йотова пак да падне на колене пред някой офицер от КГБ.
100янов
Защо още никой не е казал че дроновете са руски ,защо юнаците от ПП-ДБ и другите жълтопаветници мълчат и не са обвинили Русия .Не може така ,веднага да обявим Русия за агресор и да се оплачем на фон дер лайнен мерц и макарон
Анонимен
Но като страна на руските паметници може да вдигнем паметник на руските дронове
Анонимен
Да да и на Орешник паметник ще вдигнем ей сега
Щом кораба е потънал и то бързо, без да се спаси екипажа, значи е ударен от плаващи дронове, а не от летящи. Всеки знае коя от двете страни ползва плаващите дронове. Случаят е закрит.
Анонимен
В село шумен паметниците на руснаците загинали във войните за да освобождават най Ганьо са на почит всяка година управляващите ни се кланят на тях слагат им цветя и венци