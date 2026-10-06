Държавният глава Илияна Йотова свиква Консултативния съвет за национална сигурност, съобщиха от "Дондуков" 2.

Заседанието ще е утре, 7 октомври, от 13.00 часа в президентската институция

Темата е "Актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна".

Снощи два търговски кораба бяха атакувани с морски и въздушни дронове в изключителната икономическа зона на страната ни в Черно море.

Корабът ALFA WATAN е претърпял критични структурни повреди и е потънал източно от българските брегове. Няма намерени моряци от екипажа. Около 9 часа тази сутрин той е изчезнал от радарите на Гранична полиция, предаде БНР.

На борда на кораба ABLE е избухнал сериозен пожар вследствие на удара. Целият 18-членен екипаж е бил принуден да напусне плавателния съд и е успешно евакуиран. Всички моряци са приети на борда на българския ферибот DIOSCURIA. В последствие са качени на катер на ВМС и кораб на Гранична полиция.

Дир.бг