Мисля, че руснаците ни пуснаха подводна бомба, казва моряк от един от атакуваните в Черно море кораби, цитиран от БНТ.
Екипажът на пострадалия кораб "ABLE", плаващ под флага на Палау, беше транспортиран до Варна, след което моряците бяха откарани в "Гранична полиция". Предстои те да бъдат прегледани от медицински екипи.
Един от моряците, който е от Турция, разказа, че според него корабът е бил поразен от подводна бомба.
"Аз съм от Турция. Мисля, че руснаците ни пуснаха подводна бомба, избухна огън. Не беше дрон, под водата беше. Мисля, че беше руска, защото возехме украински товар", казва морякът.
Към момента според официални данни двата кораба в българската изключителна икономическа зона са били атакувани с морски и въздушни дронове. Произходът им все още се изяснява.
"Още не мога да кажа от коя страна са дроновете, но е ясно - или са руски, или са украински", каза по-рано пред медиите премиерът Румен Радев.
Все още нямаме информация за товара на кораба, който потъна, на другия е имало пшеница, добави той.
От ПП, ДБ и ГЕРБ настояват за спешно свикване на Консултативния съвет по национална сигурност заради ситуацията с атаката на кораби от дронове.
Дир.бг
Коментари
Анонимен
Значи ще се окаже факт, че руснаците са безаналогови. Сигурно имат безаналогови подводни бомбандировачи, които могат да пускат бомби отдолу нагоре.
Анонимен
Ако не е било въздушен дрон, тогава кой ви запали рубката бе турчо прост.
Анонимен
Не е прост той, добитъко рогат!
Mind ill
България няма генерал с топки, който да каже в прав текст: дроновете са руски. Радев е побелял от страх, и.д. Йотова не знае на кой свят е. Мишки.
15:51
Ами да, няма генерал с топки, кайто да повтори измислиците дето си написал. Ей сега официално в прав текст ще ти кажат че дроновете са украински.
Анонимен
НАТО да влиза с ядрените подводници да ни пази от източните диваци.
Анонимен
Моряка да лежи с мъже на тясно, както се вика по Европейски практики.
- Това е атака от Украйна.
Анонимен
Както обикновено в дъното на всички злини е златната орда, иначе казано - русия. Дори и бездарните управляващи да се правят че не знаят. А поддръжниците им е крайно време да бъдат забранени и изхвърлени от страната.
Анонимен
111 години, след като руски кораби обстрелваха Варна и Балчик - луд не омалява!!!