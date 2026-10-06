Мисля, че руснаците ни пуснаха подводна бомба, казва моряк от един от атакуваните в Черно море кораби, цитиран от БНТ.

Екипажът на пострадалия кораб "ABLE", плаващ под флага на Палау, беше транспортиран до Варна, след което моряците бяха откарани в "Гранична полиция". Предстои те да бъдат прегледани от медицински екипи.

Един от моряците, който е от Турция, разказа, че според него корабът е бил поразен от подводна бомба.

"Аз съм от Турция. Мисля, че руснаците ни пуснаха подводна бомба, избухна огън. Не беше дрон, под водата беше. Мисля, че беше руска, защото возехме украински товар", казва морякът.

Към момента според официални данни двата кораба в българската изключителна икономическа зона са били атакувани с морски и въздушни дронове. Произходът им все още се изяснява.

"Още не мога да кажа от коя страна са дроновете, но е ясно - или са руски, или са украински", каза по-рано пред медиите премиерът Румен Радев.

Все още нямаме информация за товара на кораба, който потъна, на другия е имало пшеница, добави той.

От ПП, ДБ и ГЕРБ настояват за спешно свикване на Консултативния съвет по национална сигурност заради ситуацията с атаката на кораби от дронове.

Дир.бг