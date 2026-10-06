Комисията за защита на потребителите (КЗП) наложи общо €95 000 санкции на 3 от големите търговски вериги в страната за установени нелоялни търговски практики, съобщиха от регулаторния орган.

При едната верига проверка на Комисията е установила, че по време на обявена промоция на чисто масло продуктът не е бил наличен за потребителите. За същата нелоялна практика компанията вече е имала издадена заповед от КЗП през 2015 г. Нарушаването на тази заповед е основание за налагането на най-високия размер на санкцията, посочва регулатора без да уточни колко е глобата.

Подобно нарушение е установено и при друга търговска верига. Там промоцията е била за захар, но по време на кампанията продуктът не е бил наличен в магазините. За същата практика КЗП е издала заповед на компанията още през 2016 г. Повторното неспазване на изискването е довело до налагане на максималната санкция.

При третата верига проверяващите са установили различно нарушение. При няколко вида зеленчуци е бил посочен произход, който не съответства на действителния. Според КЗП това може да заблуди потребителите и представлява нелоялна търговска практика. На веригата е наложена максималната глоба, предвидена в закона.

Проверките на КЗП в търговските обекти в София и в останалата част на страната продължават.

Дир.бг