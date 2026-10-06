Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен определи атаките срещу граждански кораби в икономическата зона на България в Черно море като "неприемливи".

"Търговските кораби - и невинните екипажи - са обект на нападения, като вече има човешки жертви в морето", коментира тя, цитирана от БНР. Докато обстоятелствата около инцидентите се разследват, ситуацията в Черно море е все по-тревожна, добави фон дер Лайен.

"Пълна солидарност" с България изрази и премиерът на Унгария Петер Мадяр в своя профил в "Екс".

Белгийският външен министър Максим Прево определи като "тревожни" ударите по търговски кораби в Черно море след случаите от днес и вчера край бреговете на България и Румъния.

Украйна и Русия в същото врече съобщиха за нови цивилни жертви през изминалото денонощие.

Украинският президент Володимир Зеленски изрази надежда, че преговорите за прекратяване на войната "скоро ще бъдат възобновени", въпреки засилените руски атаки срещу страната му.

Зеленски обяви, че руските сили подготвят поредна мащабна атака срещу Украйна. След разговор с представители на правителството, военните и всички ключови служби той обяви, че са подготвили решения в отговор на руската операция срещу украинската логистика. Зеленски съобщи, че през последните 24 часа Русия е атакувала украински болници в Краматорск и Кривой Рог. Заради масираните руски атаки по енергийната инфраструктура в Украйна в сила от днес е режим на тока в цялата страна. Русия атакува и пристанищната инфраструктура в Одеса и Измаил.

Зеленски очаква преговори с Русия още този месец. "Украинският преговарящ екип е готов", каза президентът на Украйна и подчерта, че дипломацията трябва да стане приоритет и за Русия.

По-рано руският президент Владимир Путин повтори, че това може да стане само при приемливи за Москва условия.

Естония дислоцира войски по-близо до границата с Русия. Ръководителите на военните и разузнаването на Естония не смятат, че Русия иска пълномащабна война с НАТО, поне не през следващите две години, но вярват, че Москва се готви за потенциален бъдещ конфликт с Естония.

След като Литва премахна конституционната забрана за разполагане на ядрени оръжия на своя територия Кремъл днес предупреди, че това може да доведе до нов кръг на ескалация в региона. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия ще бъде принудена да предприеме мерки за защита на собствената си сигурност, ако в Литва бъдат разположени ядрени оръжия или бъде създадена постоянна американска военна база, както поиска Вилнюс.

От Кремъл отхвърлиха още предупрежденията на външното разузнаване на Германия за нарастващ риск Федералната република да бъде въвлечена в пряк конфликт с Русия. Шефът на службата Мартин Йегер обвини вчера Русия, че засилва все по-агресивната си "сенчеста война" срещу европейските демокрации.

Дир.бг