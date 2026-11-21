ФБР разследва нов хакерски пробив в една от най-важните си информационни системи, включваща информация за издирвани лица и заповеди за арест. Обект на атаката станал Националния център за криминална информация (NCIC) - база данни, която свързва федералните, щатските и местните правоохранителни органи в страната, съобщава Си Ен Ен, позовавайки се на двама души, запознати с разследването. Според тях неоторизираният достъп до системата е установен през последните дни. Това е вторият сериозен пробив в инфраструктурата на ФБР през последните месеци.

NCIC е сред най-важните системи за обмен на информация между полицейските служби в САЩ. Чрез нея служителите проверяват заповеди за арест, издирвани лица и данни от криминални досиета. Системата се използва и при проверки на миналото на хора, които кандидатстват за определени позиции или разрешителни.

Значението ѝ надхвърля защитата на личните данни. Бивш служител на ФБР, ръководил разследвания срещу киберпрестъпни групи, предупреждава пред Си Ен Ен, че евентуалната промяна или подмяна на информацията в базата може да има директни последици за сигурността на полицаите и гражданите.

"Всеки ден служители в цялата страна разчитат на NCIC, за да идентифицират издирвани бегълци, да проверяват за активни заповеди за арест и да получават информация, която може пряко да повлияе на тяхната безопасност и тази на обществото", коментира бившият служител. Според него основното притеснение не е само дали хакерите са получили достъп до чувствителни данни, а дали са могли да компрометират тяхната точност и надеждност.

Американското министерство на земеделието също е станало обект на кибератака. Хакери са получили достъп до система на министерството, която улеснява извършването на плащанията към земеделските производители. Министерството е уведомило за това служителите си в четвъртък, съобщават от "Ен Би Си нюз".

ФБР не е отговорило незабавно на запитване на Си Ен Ен за коментар. Новината за пробива идва в момент, когато администрацията на Доналд Тръмп се опитва да успокои обществените притеснения за киберсигурността на САЩ.

През септември хакерската група ShinyHunters атакува уебсайт на ФБР за набиране на служители и открадна чувствителни лични данни на служители и кандидати. През октомври във връзка с атаката беше арестуван канадски изследовател по киберсигурност и автор, срещу когото бяха повдигнати обвинения.

Още по-рано, през 2023 г., хакери проникнаха в компютърна система на нюйоркското подразделение на ФБР, използвана при разследвания на сексуална експлоатация на деца. Сред засегнатите системи е била и тази за съхранение на изображения, свързани с разследването срещу Джефри Епстийн.

Засега няма публично потвърждение каква информация е била достъпна при последната атака, нито дали хакерите са успели да променят или изтеглят данни от NCIC. Именно това ще бъде сред ключовите въпроси в разследването.

През последните дни бяха съобщени редица сериозни прекъсвания на услуги, засегнали банки, Агенцията за национална сигурност и системата за управление на въздушното движение на Федералната авиационна администрация.

Дир.бг