През нощта ще се изясни почти над цялата страна. Ще духа слаб, в Дунавската равнина и Източна България - умерен вятър от запад-северозапад. Сутринта на отделни места в котловините и по поречията ще има намалена видимост. Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, за София - около 4°. Утре ще бъде предимно слънчево. От запад облачността ще се увеличава и по-късно вечерта в западната част от страната ще превалява дъжд. Вятърът ще е слаб от запад-югозапад, на места северно от планините и умерен. Максималните температури ще бъдат между 13° и 18°, за София - около 14°.

Над планините ще е предимно слънчево. След обяд от запад облачността ще се увеличава и вплътнява. По-късно вечерта над западните райони ще завали дъжд, в местата над 1800 метра надморска височина - от сняг. Ще духа умерен и силен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра – около 0°.

По Черноморието ще е предимно слънчево. По-късно след обяд от запад облачността ще се увеличава. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад, който след обяд ще се ориентира от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 14° и 17°. Температурата на морската вода е 14°-15°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

НИМХ