Корабът "Алфа Уатан" (ALFA WATAN) е потънал в Черно море за 3 минути и екипажът му не е имал време да реагира, обяви началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов.

"В 2:54 часа в Морския спасителен координационен център е получен сигнал от т. нар. авариен буй на кораба на моторен кораб "Алфа Уатан". В 3:05 часа моторен кораб "Диоскурия" наблюдава въздушни безпилотни летателни апарати, които нанасят удари по кораба "Алфа Уатан", обясни той пред БНТ.

Морският координационен спасителен център осъществява радио връзка с българския моторен кораб. По негови данни е наблюдаван взрив на кораба "Алфа Уатан" и последващо потъване.

"Говорим за интервал от 3 минути, което обяснява липсата на реакция от екипажа на потъналия кораб по отношение на мерки за спасяване. Нощно време, удар... нямали са време да реагират", посочи адмирал Ефтимов.

Тогава започва обмен на информация и се задействат всички органи.

"След това се получава също от българския кораб, чрез моторен кораб "Ейбъл" (ABLE) за пожар на борда и по тяхна информация са били атакувани с въздушни безпилотни апарати, която не се потвърждава в последствие. Говорим за удар с морски дрон. За мен описанието и изводът, който правя е, че е била комбинирана атака от въздушни и морски безпилотни дронове", заяви началникът на отбраната.

С премиера и министъра на отбраната сме в непрекъсната координация с органите на НАТО, каза адм. Емил Ефтимов пред БНР.

"Поставен е въпросът и това стои на дневен ред в Алианса. Днес имаше изявление и на Урсула фон дер Лайен по отношение на реакцията на ЕС и вниманието, което се отдава на Черно море. При всички положения ще се обсъдят мерки и ще има колективни действия", каза той.

"Но за нас логично остава да усилим наблюдението, готовност за реакция и повишаване на напрежението на личния състав", каза началникът на отбраната за това какво ще се обсъжда на утрешното заседание на КСНС при президента.

Дир.бг