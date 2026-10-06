Клубовете от Евролигата отхвърлиха първата конкретна оферта на НБА за включване в проекта "НБА Европа". Все пак възможността за бъдещо споразумение между двете страни остава отворена.

Представителите на 13-те отбора-акционери на Евролигата се събраха край езерото Комо в Италия, за да обсъдят бъдещата структура на турнира и предложението на лигата отвъд океана.

Според информация, потвърдена от "Ройтерс", НБА е поискала Евролигата да замрази сегашния си модел и временно да спре плановете си за самостоятелно разширяване. И да се включи в идеята на Националната Баскетболна Асоциация, който подготвя нов турнир с име "НБА Европа", който трябва да стартира през есента на 2027 г.

Обсъжданият модел включва 16 отбора, от които между 10 и 12 да бъдат постоянни участници, а останалите места да се печелят чрез квалификация.

Сред набелязаните пазари са Лондон, Париж, Рим, Милано, Берлин, Мюнхен, Истанбул, Мадрид, Атина, Барселона, Манчестър и Лион.

Това би следвало да означава, че всички най-важни клубове в настоящата Евролига биха били основни в проекта, който е нещо като баскетболна Суперлига, а инвестицията от НБА в него се очаква да е над 1 млрд. долара.

Един от най-важните аргументи да се гласува "против", изглежда е този, че не всички 13 клуба-акционери в Евролигата биха имали гаранция за участие в новата надпревара.

От американската лига възнамеряват да определят бъдещите франчайзи поотделно, като всеки кандидат ще бъде оценяван според пазара, финансовия потенциал, инфраструктурата и възможностите за развитие. Входните такси също няма да бъдат еднакви за всички клубове. Така ще отпаднат пазари като Сърбия (Цървена звезда и Партизан) и Литва (Жалгирис), които не са достатъчно атрактивни според американските критерии.

И предложението е било отхвърлено.

Към момента това означава, че Евролигата продължава със своя собствен план за развитие, който е 10-годишен. Турнирът иска да увеличи броя на участниците от 20 на 24 още догодина, като превърне сегашните 13 клуба акционери в постоянни франчайзи.

Още осем клуба биха получили дългосрочни лицензи, а останалите позиции ще бъдат разпределяни чрез краткосрочни договори, покани и спортно класиране през Еврокъп.

Евролигата вече е получила 14 оферти за новите дългосрочни места.

На срещата в Италия клубовете не са одобрили предложението на НБА, но също така не са взели окончателно решение за 10-годишния стратегически план на Евролигата и разширяването до 24 отбора. Това оставя възможност за нов кръг преговори. При липса на споразумение между Евролигата и НБА, европейският баскетбол може да име две конкуриращи се надпревари на най-високо ниво в близко бъдеще.

Дир.бг