Александър Везенков и Олимпиакос изпращат двойната седмица в Евролигата със 100% успеваемост. След драматичната победа над Макаби (Тел Авив) преди три дни като гост, сега еврошампионита имаха домакинство, завършило с убедителна победа с 92:76 над Реал (Мадрид).

Носителят на "Златната топка" и легенда на ЦСКА, Барселона и българския футбол Христо Стоичков изгледа победата от Първия ред. Разликата от 16 точки пък изравнява рекорда за най-убедителен успех на Олимпиакос над Реал в модерната история на Евролигата.

В петък вечер всичко се получаваше за баскетболистите на Йоргос Барцокас, а пък Александър Везенков изигра поредния си отличен мач, като този път не му се наложи и да прекара толкова време на паркета. Преимуществото на гърците и голямата разлика в резултата през почти цялото време позволи на треньорския щаб да завърти състава изцяло.

Везенков игра 26 минути, за които вкара 14 точки, овладя 7 борби и направи 1 асистенция. Само една, но каква само - през първото полувреме суперзвездата на европейския баскетбол даде вълшебен пас към Тайрик Джоунс без да гледа, реално дори бе с гръб към американския си съотборник.

Точно пък Джоунс бе над всички в мача със своите 22 точки, като вкара и първата тройка в кариерата си в Евролигата - подобно на Везенков го стори от центъра и в последната секунда, само че за край на първото полувреме. Срещу Макаби българинът пък прати мача в продължение по подобен начин.

Еван Фурние вкара 17 точки за Олимпиакос, а Донта Хол остана с 11. Тео Маледон със 17 бе най-добър за Реал.

Олимпиакос вече е с 10 победи и 3 загуби, докато Реал е с баланс 7-6.

Дир.бг