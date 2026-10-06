Нефтеният танкер AFRAMAX RIO, плаващ под либерийски флаг, пламна край пристанището в руския курортен град Сочи на Черно море.

Новината съобщиха руски и украински медии, публикувайки любителски кадри на граждани, които показват как пламъци тръгват от кормовата част на кораба и се разпростират по цялото му протежение.

Над него се издига увеличаващ се грамаден стълб дим, който започва да се разпростира над града.

"Танкер се запали в Черно море. За да се гарантира обществената безопасност, плажовете на Сириус ще бъдат временно затворени. Състоянието на водата и въздуха се следи непрекъснато съвместно с Росхидромет", написа Дмитрий Плишкин, ръководител на администрацията на федералната територия Сириус в "Телеграм".

По неофициални данни корабът е бил пълен догоре, а капитанът е успял своевременно да поиска евакуация на 23-членния екипаж.

Според военни наблюдатели и публикации в местни телеграм канали, плавателният съд вероятно е бил атакуван от украински безпилотни апарати или морски дронове. Местни жители обаче отбелязват, че преди пожара не са се чули силни експлозии.

На мястото на инцидента са изпратени спасителни кораби и хеликоптери.

През предходните седмици Сочи и околните нефтени бази бяха обект на няколко масирани атаки с дронове.

Дир.бг