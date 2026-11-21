Двама непълнолетни в италианския град Ровиго откраднаха автобус от депо на компанията "Busitalia Veneto", подкараха го около осем километра, след което излязоха от пътното платно и се озоваха в канал. Според италиански медии полицията подозира, че постъпката им е била вдъхновена от популярната видеоигра "GTA VI", която излезе на пазара горе-долу по същото време, когато се е случил инцидентът.

По данни на разследването, двамата тийнейджъри са влезли в автобусното депо на улица "Виа Петрарка" в Ровиго в сряда около 23:00 ч. Преди да откраднат автобуса, те са повредили десетина паркирани превозни средства, като са счупили прозорците и огледалата им, а също така са нанесли щети по оборудването в тях.

След това са успели да подпалят един от автобусите и да напуснат депото. Те са подкарали откраднатото превозно средство в посока Лендрара, но след осем километра са изгубили контрол, излезли са от пътя и са се преобърнали в канал в извънградска местност.

След инцидента непълнолетните са избягали пеша, но полицията бързо ги е идентифицирала и открила на жп гарата в Ровиго.

Една от версиите, по които работи разследването, е, че тийнейджърите са се опитвали да имитират сцени от видеоиграта GTA VI

Подозренията се засилиха, след като беше открито видео, заснето в откраднатия автобус и по-късно публикувано в социалните мрежи, в което те споменават играта.

Двамата са обвинени в кражба, нанасяне на материални щети, възпрепятстване на обществена услуга и управление на превозно средство без шофьорска книжка. Разследването е проведено от служители на мобилния полицейски отряд и службата за обща превенция, под надзора на прокуратурата за непълнолетни във Венеция.

Инцидентът е създал проблеми и за обществения транспорт, тъй като са били повредени няколко автобуса. Компанията "Busitalia Veneto" е изпратила заместващи превозни средства в Ровиго през нощта, за да ограничи смущенията по градските и междуградските линии.

Полицейският комисар Андреа Страфелини определи случилото се като сериозен и безотговорен акт на вандализъм, като отбеляза, че подобни действия биха могли да застрашат ежедневното функциониране на обществения транспорт и придвижването на ученици, работещи хора и семейства.

Днес.бг