За злоупотреби при регистрацията на автомобили в КАТ - Видин са задържани четирима души, а по случая са образувани две досъдебни производства, съобщи Nova.

Разследване на телевизията показа как срещу символични суми на името на социално слаби хора от Видинско се регистрират десетки автомобили. Колите се управляват от румънци в чужбина, а глобите и данъците остават за сметка на хората, които фигурират като собственици по документи.

За 50, 100 или 300 евро фиктивно е прехвърлян само един автомобил, за да получи видинска регистрация. Новите собственици са давали личните си карти без да знаят какво подписват.

След месеци хората започват да получават фишове от Австрия, Унгария и други страни за превишена скорост и така разбират, че на тяхно е записан не един, а десетки автомобили, които се управляват от румънци в чужбина.

Мащабната схема се случвала от години.

След разследването полицията е активизирала работата по две проверки, започнали през август. Те са за използване на фалшиви договори и фактури при регистрацията на автомобили.

В "Пътна полиция" - Видин се въвеждат и допълнителни мерки срещу фиктивните прехвърляния на автомобили и злоупотребите с лични данни.

Дир.бг