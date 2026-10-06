Атмосферното налягане още ще се понижи и ще се доближи до средното за месеца.

През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, на места в котловините - до 0° и там ще има условия за слана, по Черноморието - до 13°-14°, за София - около 6°. Утре през повечето часове ще бъде предимно слънчево. Над западните и централните райони високата облачност ще се увеличи и ще се вплътни. Ще духа слаб, в източните райони и умерен вятър от изток-югоизток. Дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат между 23° и 28°, за София – около 24°.

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от североизток, в масивите от Западна България временно ще се ориентира от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18°, на 2000 метра - около 11°.

По Черноморието времето ще бъде предимно слънчево. След обяд от север високата облачност ще се увеличи. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 21° и 24°. Температурата на морската вода е 19°-20°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

НИМХ