Групата ни в Лигата на нациите се завърза след пследните мачове, макар големият фаворит да остава отборът на Исландия.

С два оставащи кръга до края, които ще се изиграят през месец ноември, всеки от четирите отбора има теоретични шансове да завърши на първата позиция.

Разбира се, при всеки от отборите тези шансове са различни, но все пак ги има на теория.

Това е така заради тазвечершните резултат - България спечели в Люксембург с 2:0 като гост, а Естония и Исландия направиха отлично за нас 0:0 в Талин.

Ремито в другия мач бе отлична новина за нашия тим, защото Исландия остава лидер с 8 точки, Естония има 6, България е с 4, а Люксембург е на дъното с трите си точки, спечелени в Пловдив.

През ноември България играе срещу двата отбора пред нас в класирането - домакинство на Исландия и гостуване на Естония.

Ако България успее да спечели двете срещи, а Люксембург ни направи услуга и открадне нещо от Рейкявик, то родният тим може да се озове на върха.

Разбира се, това са твърде невероятни хипотези и минават през задължителни две победи, но все пак на теория те съществуват.

Дир.бг