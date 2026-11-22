Избирателната комисия на Общото събрание на следователите обяви Петко Петков за избран член на Висшия съдебен съвет (ВСС) след проведеното гласуване днес. Решението на комисията не е окончателно и може да се обжалва в седемдневен срок, съобщава БТА.

Петков, следовател в Национална следствена служба, е получил 323 гласа. Другият кандидат Бойко Атанасов е получил подкрепата на 40 следователи.

Гласуването се състоя в пет избирателни секции по апелативни райони - в София, Пловдив, Велико Търново, Варна и Бургас. Право на глас имаха 453-ма следователи.

До момента свои представители във Висшия съдебен съвет избраха съдиите и прокурорите. Народното събрание също избра членовете в съвета от парламентарната квота.

С избора на следователите приключи процедурата по избор на изцяло нов състав на ВСС, след като мандата на досегашния изтече преди повече от четири години.

Дир.бг