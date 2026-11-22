Карлос Насар продължава да впечатлява и изравни световния си рекорд в изхвърлянето по време на двубой от немската Бундеслига.

Олимпийският и четирикратен световен шампион успя да изхвърли 185 килограма - резултат, с който той атакува световната титла в Китай преди 17 дни.

В препълнената с българи зала в Мутерщадт, Насар започна с успешен опит на 175 кг, след това изхвърли 180 кг, преди да дойде и изравненият световен рекорд в категория до 95 кг с изхвърлените 185 кг.

В изтласкването българинът направи също три успешни опита - 200, 210 и 220 кг.

Постижението идва само седмица след поредното силно представяне на Насар. На мемориалния турнир в памет на олимпийския шампион Милен Добрев в Пловдив той успя да изхвърли 190 килограма, с което отново показа отличната си подготовка.

Българинът ще участва в още един кръг от германската Бундеслига в началото на декември. След това му предстои участие в първия квалификационен турнир за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година.

Дир.бг