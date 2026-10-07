Бившият ръководител на Федералната разузнавателна служба на Германия (BND) Август Ханинг е заподозрян в събиране на информация за азербайджанец, съобщи "Шпигел", позовавайки се на информация, получена от списанието.

Ханинг е задържан по подозрение в шпионаж, държавна измяна и придобиване на класифицирана информация в полза на чужда държава, потвърди вчера германската федерална прокуратура.

Според данните на "Шпигел" лицето, поръчало класифицираната информация от Ханинг, е било агент на азербайджанското разузнаване. Следователите сега проверяват дали анализ на сигурността, изготвен за азербайджанския агент, в крайна сметка е достигнал до него.

Списанието отбелязва, че връзките на Ханинг с представители на Азербайджан са добре документирани.

Той е бил член на управителния съвет на Германо-азербайджански форум, както е документирано в изявление на организацията, публикувано през юли 2025 г.

80-годишният Ханинг е ръководил на разузнаването от декември 1998 до ноември 2005 г. Той е бил арестуван във вторник сутринта в дома си в Нордвалде, близо до западногерманския град Мюнстер.

Бившият му помощник, идентифициран само като Манфред Д., също е бил арестуван в Бавария.

По време на ареста на Ханинг прокурорите не съобщиха за коя държава е заподозрян в шпионаж. Те обаче заявиха, че предполагаемият му съучастник Д., който е бил началник на кабинета на Ханинг и е останал висш служител на BND до март 2026 г., му е предоставил хиляди класифицирани документи в замяна на пари в продължение на повече от десетилетие. Като част от разследването са извършени претърсвания в домовете на Ханинг и предполагаемия му съучастник.

Д. е бил началник на кабинетите и на следващите ръководители на разузнаването от 2012 до 2026 г. и е имал достъп чрез позицията си до класифицирана информация, която е предавал на Ханинг.

Прокурорите заявиха, че двамата са заподозрени, че са постигнали споразумение още през пролетта на 2010 г., според което Д. редовно ще предоставя на Ханинг ценна разузнавателна информация на BND срещу заплащане.

"Настоящите разкрития показват, че през годините Манфред Д. е предал на Ханинг около 2000 документа, много от които съдържат класифицирана информация, предназначена единствено за вътрешна употреба от Федералната разузнавателна служба, по-специално за разузнавателни брифинги на висши служители на агенцията", заявиха прокурорите вчера.

Разследването твърди, че документите се отнасят до изключително чувствителни въпроси, включително ядрената програма на Иран и руската армия.

Служители по сигурността отбелязват, че документите включват и информация, получена от чуждестранни разузнавателни агенции, които са партньори на Германия.

Прокурорите заявиха, че Ханинг е използвал класифицираната информация и в работата си като консултант по сигурността за компании.

"Билд" съобщи, че Ханинг е работил като консултант за бизнеси по целия свят и е известно също, че има връзки с Русия и Китай, включително с правителствени агенции в тези страни. Според вестника това означава, че той е имал връзки и с Кремъл.

Ако Ханинг бъде осъден по най-сериозното обвинение срещу него - шпионаж, представляващ държавна измяна, той може да бъде изправен пред присъда от шест месеца до 10 години затвор.

Дир.бг