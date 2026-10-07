Русия атакува Украйна със 70 ракети и безпилотни летателни апарати в една от най-мащабните си атаки, насочени срещу украинския енергиен сектор, като вследствие на ударите бяха убити най-малко 11 души в цялата страна, обяви днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс и БТА.

"Една от основните цели беше нашата енергийна инфраструктура. Руснаците искаха да нанесат болезнен и демонстративен удар", написа Зеленски в Телеграм. "Руските балистични ракети остават най-голямото предизвикателство. А системите за противовъздушна отбрана в момента са жизненоважна необходимост за нас", подчерта украинският президент.

Зеленски наблегна върху това, че атаката е била извършена навръх рождения ден на руския президент Владимир Путин, отбелязва Укринформ.

"Днес, като "подарък" за рождения ден на Путин, руската армия разруши жилищна сграда в Прилуки в Черниговска област. Това беше обикновена пететажна жилищна сграда. Трагично е, че към момента се съобщава за пет загинали и 26 ранени, сред които пет деца. Възможно е все още да има хора под развалините. Спасителните екипи работят без прекъсване на мястото на инцидента - правят всичко възможно, за да открият всеки човек", подчерта украинския президент.

Според него още пет жилищни сгради в Днепър са били повредени от руски ракетни удари, а в Кременчук в Полтавска област са били повредени четири жилищни сгради, като двама души са загинали и осем са ранени. Жилищна сграда в Запорожка област е била повредена при атака с дрон. Двама души са били убити в Киев при атака на руските сили. Още двама души са били убити в Олександия в Кировоградкса област.

"Изказвам съболезнования на всички семейства и близки на загиналите. Като цяло снощи бяха атакувани инфраструктурни обекти в Киев и още 12 области", подчерта той.

Зеленски обяви, че украинските сили са нанесли ответни удари по два нефтопреработвателни обекта и един полигон в Пермския край, Самарска и Астраханска област. "Това са оправдани украински ответни мерки срещу всички руски атаки срещу народа ни", подчерта той.

Дир.бг