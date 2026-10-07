Русия атакува Украйна със 70 ракети и безпилотни летателни апарати в една от най-мащабните си атаки, насочени срещу украинския енергиен сектор, като вследствие на ударите бяха убити най-малко 11 души в цялата страна, обяви днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс и БТА.
"Една от основните цели беше нашата енергийна инфраструктура. Руснаците искаха да нанесат болезнен и демонстративен удар", написа Зеленски в Телеграм. "Руските балистични ракети остават най-голямото предизвикателство. А системите за противовъздушна отбрана в момента са жизненоважна необходимост за нас", подчерта украинският президент.
Зеленски наблегна върху това, че атаката е била извършена навръх рождения ден на руския президент Владимир Путин, отбелязва Укринформ.
"Днес, като "подарък" за рождения ден на Путин, руската армия разруши жилищна сграда в Прилуки в Черниговска област. Това беше обикновена пететажна жилищна сграда. Трагично е, че към момента се съобщава за пет загинали и 26 ранени, сред които пет деца. Възможно е все още да има хора под развалините. Спасителните екипи работят без прекъсване на мястото на инцидента - правят всичко възможно, за да открият всеки човек", подчерта украинския президент.
Според него още пет жилищни сгради в Днепър са били повредени от руски ракетни удари, а в Кременчук в Полтавска област са били повредени четири жилищни сгради, като двама души са загинали и осем са ранени. Жилищна сграда в Запорожка област е била повредена при атака с дрон. Двама души са били убити в Киев при атака на руските сили. Още двама души са били убити в Олександия в Кировоградкса област.
"Изказвам съболезнования на всички семейства и близки на загиналите. Като цяло снощи бяха атакувани инфраструктурни обекти в Киев и още 12 области", подчерта той.
Зеленски обяви, че украинските сили са нанесли ответни удари по два нефтопреработвателни обекта и един полигон в Пермския край, Самарска и Астраханска област. "Това са оправдани украински ответни мерки срещу всички руски атаки срещу народа ни", подчерта той.
Дир.бг
Коментари
Анонимен
"Това са оправдани украински ответни мерки срещу всички руски атаки срещу народа ни",така,а първи кой?!