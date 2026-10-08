Лионел Меси публикува емоционално съобщение, с което отбеляза края на международната си кариера след последния си мач за Аржентина. Той направи оценка на кариерата си и заяви, че ще му липсва да носи синьо-бялата фланелка. Скоро след това Кристиано Роналдо изрази публично уважението си към аржентинеца чрез коментар директно под публикацията му.

"Вчера изиграх последния си мач и вече ми липсва синьо-белият екип. Знам, че вземам правилното решение. Беше невероятен път, изпълнен както с радости, така и с някои тъжни моменти, но съм напълно убеден, че си заслужаваше всяка крачка. Имам още толкова много да кажа. Невъзможно е да изразя всичко, което чувствам, с няколко думи или в една публикация. Това пътуване нямаше да бъде възможно без семейството ми, което винаги е било до мен и ме е подкрепяло - особено в трудните моменти, когато най-много се нуждаех от това.

Незаменими бяха и приятелите ми, както и всички съотборници и треньори, с които съм работил. Не искам да забравям Диего, който издигна страната ни там, където тя заслужаваше да бъде, и който - както винаги казвам - знам, че ни помагаше във всяка наша стъпка - и тук с нас, а също и от небесата.

Благодаря на клубовете, в които съм играл, че винаги са уважавали чувствата ми и са ми позволявали да се посветя на страната си, когато е настъпвал моментът да облека националния екип. И, разбира се, благодаря на Бог - без неговото напътствие и неговата воля дори не бихме могли да мечтаем, че ще стигнем толкова далеч. Аз съм човек, който умее да бъде благодарен. Обичам ви толкова много, ще ми липсвате и винаги ще ви благодаря, че бяхте до нас - и до мен", написа Меси в профила си в социалната платформа Инстаграм.

В секцията за коментари под поста на Меси, Кристиано Роналдо написа:

"Лео, толкова много години в защита на твоята страна и история, която ще остане завинаги. Цялото ми уважение за това, което постигна с Аржентина. Прегръдка."

Жестът на португалската звезда привлече сериозно обществено внимание, подчертавайки взаимното уважение между двамата футболисти извън терена след повече от 15 години съперничество в клубния и международния футбол. Меси прекрати кариерата си за Аржентина след финала на Световното първенство през 2026 г., в който отборът загуби от Испания с 0:1, но все пак изигра и още един бенефисен мач , с който да се сбогува с феновете срещу Бенин (3:0).

🚨 Cristiano Ronaldo REPLIES to Leo Messi. https://t.co/Vud1TRypc0 — Madrid Xtra (@MadridXtra) October 7, 2026

Дир.бг