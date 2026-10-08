Американската федерация по ски и сноуборд изненадващо включи Линдзи Вон в състава си за предстоящия състезателен сезон въпреки тежкия инцидент, който претърпя.

Голямата звезда на световните ски бе селектирана сред 17-те състезатели в представителния "А" отбор на САЩ за новата кампания. Стартът на сезона по традиция ще бъде даден в края на октомври в австрийския курорт Зьолден.

Въпреки това феновете няма да видят 41-годишната скиорка на пистата скоро, тъй като тя все още се възстановява от тежкото падане в олимпийското спускане през февруари. Още в края на април самата Вон внесе яснота, че няма как да участва в състезания преди кампанията 2027-2028 година.

През ноември на американката ѝ предстои поредна операция, при която от крака ѝ ще бъде изваден металният имплант и ще бъде възстановена скъсана кръстна връзка. "След като кръстната ми връзка бъде оперирана, ще са необходими още шест месеца", поясни тогава Вон. Този период на рехабилитация я вади и от сметките за световното първенство в Швейцария догодина.

При евентуално решение да поднови кариерата си, Вон има гарантирано лично място в стартовете. От Международната федерация по ски (ФИС) вече потвърдиха, че 84-кратната победителка в състезания за Световната купа ще получи специална покана.

По време на Зимните олимпийски игри в Кортина д'Ампецо скиорката претърпя жестоко падане, при което получи тежка комбинирана фрактура на лявата пищялна кост. Вон премина през няколко хирургически интервенции и по-късно разкри, че единствено навременната спешна операция е предотвратила ампутацията на крака ѝ.

Дир.бг