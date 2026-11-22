Властите в Източна Либия съобщиха днес, че на борда на руски кораб във военноморската база в Бенгази е избухнала експлозия, вероятно в резултат на атака с дронове, предаде Франс прес.

По-рано местни медии информираха за експлозия във военноморската база, без да предоставят подробна информация.

В официално изявление правителството, базирано в град Бенгази, посочи, че според "първоначалните данни от разследването експлозията е станала на борда на кораба, който е бил акостирал в пристанището, и че има вероятност той да е бил обект на атака с дронове".

Според правителството корабът е спрял в пристанището на Бенгази за зареждане с гориво и снабдяване с провизии на път обратно за Русия в рамките на споразуменията за морско сътрудничество между двете страни.

Два медицински източника съобщиха, че няма загинали, но има ранени. Засега не са известни нито броят на пострадалите, нито от каква националност са те, отбелязва Ройтерс.

За момента руските власти не са реагирали на случилото се и никой не е поел отговорност за предполагаемото нападение.

Правителството в Източна Либия заяви, че пристанищните и военноморските съоръжения, включително складовите помещения, не са пострадали и че нормалната им работа ще бъде възстановена, след като пожарът бъде овладян, а районът – обезопасен.

То осъди предполагаемото нападение като посегателство върху суверенитета на Либия и заплаха за морската сигурност и предупреди, че ще предприеме правни и дипломатически действия срещу всеки, за когото бъде установено, че носи отговорност.

"Либийското правителство няма да допусне пристанищата, територията и териториалните води на страната да се превръщат в поле за разчистване на сметки или за пренасяне на международни конфликти", се казва в изявлението.

Днес.бг