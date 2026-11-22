През следващото денонощие ще бъде ветровито с умерен и силен югозападен вятър, който след обяд с преминаването на студен атмосферен фронт ще се ориентира от северозапад и още ще се усили. Облачността над страната ще бъде предимно значителна.

През нощта на много места в Западна и Централна България ще има валежи от дъжд, в северозападните райони придружени с гръмотевици.

През деня ще вали и в източните райони, там преди обяд ще има повече слънчеви часове. Температурите през нощта ще бъдат между 5° и 10°, преди обяд ще достигнат до 15°-20°, но около и след обяд от северозапад бързо ще се понижават и на отделни места по високите западни полета за кратко дъждът ще се примесва и ще преминава в сняг, а в Югоизточна България ще има гръмотевична дейност и условия за градушки.

Над планините облачността ще бъде значителна. Ще духа силен до бурен югозападен вятър, който след обяд ще се ориентира от северозапад. Ще има валежи от дъжд, над 1800 метра – от сняг, но след обяд границата ще се снижава. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра – около 1°.

НИМХ