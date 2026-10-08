Александър Чеферин ще се кандидатира за четвърти мандат като президент на УЕФА, съобщи Press Association.

Словенецът, който бе избран за първи път през 2016 г., съобщи на ръководителите на националните футболни асоциации за намерението си да се кандидатира отново по време на среща в Берлин, на която присъства и президентът на БФС Георги Иванов.

Чеферин вече бе изключил възможността да се бори за президентския пост във ФИФА срещу Джани Инфантино, но още четири години с него начело вероятно ще донесат сигурност и единство на УЕФА в момент, когато организацията е съсредоточена върху решително противопоставяне на управлението на Инфантино във ФИФА, пише ДПА.

Чеферин може да се кандидатира отново едва след като бяха приети спорни промени в устава на УЕФА относно ограниченията за броя на президентските мандати по време на конгреса на организацията в Париж през 2024 г.

Футболната асоциация на Англия се противопостави на тези промени, но след като те бяха гласувани, Чеферин преди време заяви, че няма да се кандидатира отново, тъй като е взел решение още преди шест месеца да се оттегли след края на третия си мандат през 2027 г.

Въпреки това, сега той е заявил пред делегатите, че ще търси преизбиране с мандат до 2031 г. на конгреса на УЕФА догодина в Астана, Казахстан.

Чеферин открито се противопоставя на Инфантино, след като през юли стана ясно, че швейцарецът работи по план за привличане на частни инвестиции в компания, която да управлява търговските интереси на турнирите на ФИФА, включително световните първенства за мъже и жени.

УЕФА заяви, че е загубила доверие в Инфантино заради начина, по който той е подходил към този план, и през август обяви, че ще търси надеждна алтернатива, която да се изправи срещу него.

През септември се появиха спекулации, че срещата в Берлин в четвъртък може да бъде моментът, в който УЕФА ще се обедини около конкретен кандидат, но това не се случи. Крайният срок за издигане на кандидати за президентския пост във ФИФА е 18 ноември, а източници от УЕФА изразяват увереност, че дотогава ще бъде намерен подходящ кандидат. В сряда бившият защитник на Тотнъм Рамон Вега стана първият човек, който официално обяви намерението си да се изправи срещу Инфантино.

Инфантино, който заема поста от 2016 г., все още изглежда като сериозен съперник със солидна подкрепа - най-вече в Африка и Южна Америка, но също така и сред много държави от Близкия изток, включително Катар и Саудитска Арабия.

Дир.бг