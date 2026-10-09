Пентагонът обяви, че екзекуцията чрез разстрел на извършителя на масово убийство, при което загинаха 13 души във военната база "Форт Худ" в щата Тексас през 2009 г., ще бъде излъчвана на живо.

Решението бе обявено, след като министърът на отбраната Пийт Хегсет заяви, че "тя ще бъде публична". В интервю за консервативна медия Хегсет заяви, че екзекуцията на Нидал Хасан ще се състои във "Форт Худ" на 3 декември.

Нидал Малик Хасан, мюсюлманин, роден в САЩ и с палестински произход, откри стрелба на 5 ноември 2009 г. в медицински център на огромната база "Форт Худ", за да попречи на войниците да участват във войни, които той смяташе за "незаконни", в Афганистан и Ирак.

Смятан за "вълк единак" на Ал Кайда, той уби 13 души, сред които 12 войници, и рани десетки други. През 2013 г. Нидал Хасан беше осъден на смърт от военен съд. Тогава той заяви, че е открил стрелба по невъоръжените войници, воден от желанието да защити бунтовниците в Ирак и Афганистан.

Пийт Хегсет отбеляза, че армията не е екзекутирала военнослужещ чрез разстрел от Втората световна война насам. Последната военна екзекуция е извършена на 13 април 1961 г., когато редникът от сухопътните войски Джон Бенет е екзекутиран чрез обесване.

На въпрос дали Хасан е отправил някакви последни искания или се е свързал с администрацията на Тръмп, Хегсет отговори кратко: "Не ме интересува. Ще се видим с него на 3 декември."

По-късно представители на Пентагона уточниха, че екзекуцията ще бъде излъчвана на живо и че предстои да бъдат съобщени още подробности.

Говорителят на Пентагона Шон Парнел обяви в понеделник, че президентът Доналд Тръмп е одобрил екзекуцията на Хасан.

Дир.бг