Бенямин Шешко, Патрик Доргу и Нусаир Мазрауи ще отсъстват от състава на Манчестър Юнайтед в двубоя от Висшата английска лига у дома срещу Тотнъм в събота. Тримата са с различни проблеми след паузата за мачовете на националните отбори през октомври.

"Червените дяволи" посрещат лондончани на 12-то място в класирането, след като направиха равен 1:1 срещу Фулъм точно преди паузата за срещите от Лигата на нациите.

"Мина доста време, откакто за последен път седяхме тук", каза мениджърът на Юнайтед Майкъл Карик. "Ситуацията е малко специфична, предвид ангажиментите с националните отбори. Патрик напусна терена и изглежда, че ще отсъства няколко седмици. Нус също излезе, след като получи удар. Все още не е напълно възстановен, така че ще видим какво е състоянието му. Бен е по-далеч от завръщане заради проблема, който има. Няма да бъде готов."

Тотнъм също се представя слабо през новия сезон и има само две спечелени точки.

Дир.бг